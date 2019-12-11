Теннисную и хоккейную площадки фрязинской школы откроют для всех желающих

Вопросы благоустройства дворов обсудили во Фрязине с жителями 4-го микрорайона. Рядом с жилыми домами началось строительство школы, на территории которой планируется возвести несколько спортивных объектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В центре 4-го микрорайона Фрязина началось масштабное строительство нового социального объекта — школы № 8 на 825 мест с расширенным спортивным ядром. Во дворце культуры «Исток» глава муниципалитета Константин Бочаров, представители сфер спорта, образования и общественности обсудили перспективы благоустройства дворов, территорию которых затронуло строительство образовательного учреждения.

Константин Бочаров представил на суд жителей проект школы и спортивных объектов рядом с ней.

«Это не наши фантазии, это реально существующая практика, которая реализуется на территории Московской области: не все объекты, находящиеся на территории школы обязаны находиться на балансе образовательного учреждения и работать в его режиме. Решение, которое уже принято — многофункциональная хоккейная коробочка и теннисный корт будут работать независимо от школы, и находится в свободном доступе для жителей», — объявил глава городского округа Фрязино.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

Директор МОУ СОШ № 1 Тамара Рябова высказала уверенность в том, что новая школа в 4-м микрорайоне станет для него настоящим культурным центром.

«Современные программы, которые мы, школы, осваиваем, позволяют нам привлечь туда детей, взрослых, которые могли бы приложить свои силы, которых нам сегодня так не хватает в школах», — добавила Тамара Рябова. По ее словам, школа помогла бы решить вопрос второй смены. Сейчас в школе № 1 учатся 1292 человека (при норме 750), во вторую смену проходят обучение почти 300 человек.

«Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас появилась новая просторная хорошая школа. Давайте искать консенсус и думать о будущем наших детей и об их развитии», — высказалась Тамара Рябова.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

Местный житель Сергей Нестерчук считает, что проблем у жителей с посещением новых спортивных объектов не будет.

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«Если есть желание заниматься спортом — всегда можно найти возможность. Я присутствовал на нескольких мероприятиях „сторонников стадиона“, так называемой инициативной группы, и высказал свое предложение: если есть какие-то сложности с посещением спортивных сооружений у школы, у нас есть несколько полей. Давайте консолидируемся и подумаем, как мы можем организовать там спортивные общественные пространства», — пояснил Сергей Нестерчук.

Глава городского округа Константин Бочаров предложил сделать такие обсуждения регулярными и дал поручения заместителем по итогам прошедшей встречи в ближайшее время организовать несколько круглых столов, в первую очередь, на тему образования.

Источник фото: администрация городского округа Фрязино

«Нам необходимо обсудить, каким изменениям подвергнется наша система образования в городе после ввода новой 8-й школы. Во-вторых, такие встречи, как обсуждение сегодня благоустройства микрорайона № 4, мы проведем по всем микрорайонам. Давайте обсуждать подробно то, что есть сейчас и будет в будущем, не возвращаясь в прошлое», — призвал Константин Бочаров.

Глава Фрязина сделал акцент на том, что с помощью открытого диалога с жителями очень важно выявлять реальные потребности горожан.