Подмосковье 31 января 2024, 17:35 Теннисисты из Химок выиграли 10 медалей на первенстве Подмосковья Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Спортсмены училища олимпийского резерва № 3 из Химок завоевали более 10 медалей по настольному теннису на чемпионате в Подмосковье. Состязания собрали 120 участников из 15 регионов. Теннисисты соревновались в парных и личных зачетах.

Сборная команда Подмосковья показала выдающиеся результаты. Дуэты Есения Широкова и Яна Терехова, а также Дарина Апсатарова и Алексей Жуков завоевали золото. Дарья Заркина и Яна Терехова заняли второе место. Матвей Рязанцев и Василий Поляков, а также Батор Раднаев и Ольгерд Киселев стали третьими. Участники выступили в парном и смешанном разрядах.

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Альфия Юнусова получила серебряную медаль и дважды стала бронзовым призером в парах. Дарина Апсатарова и Есения Широкова разделили третье место в индивидуальном зачете. Эти успехи открывают для девушек возможность участия в чемпионате России по настольному теннису. Он состоится в марте этого года в Санкт-Петербурге.

Ранее спортсмены из Химок завоевали 11 медалей на первенстве Московской области. Есения Широкова стала обладательницей золотой медали в личном зачете. Дениз Якын выиграл золото в юношеском первенстве и в смешанных парах с партнершей из другого города.

«Я искренне поздравляю победителей чемпионата и уверен, что впереди каждого ждет много заслуженных наград. Мы с коллегами по депутатскому корпусу всегда поддерживаем наших юных спортсменов. Хочу отметить, что для этого в Химках строят и реконструируют школьные спортзалы, стадионы и дворовые спортплощадки, а также проводят соревнования разного уровня», — поделился лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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