Подмосковье 15 февраля 2024, 17:42 Теннисисты из Химок стали призерами турнира первой категории «Кубок Рязанского кремля» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Теннисисты академии Александра Островского из Химок победили на турнире первой категории «Кубок Рязанского кремля». Соревнования прошли в возрастных категориях до 13 и до 17 лет.

Нестор Цужба победил в одиночном разряде и стал серебряным призером областных соревнований «Февральское первенство» в категории до 13 лет. В финале Нестор одержал убедительную победу со счетом 2:6, 6:4, 6:3 над соперником Платоном Лукьяновым из Москвы.

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Марта-Мария Макарова заняла второе место на турнире «Кубок Рязанского кремля». Спортсменка вышла в четвертьфинал в одиночном разряде и одержала победу в двух партиях с одинаковым счетом 6:4.

Химкинские теннисисты являются членами сборных России, а также победителями и призерами Российских теннисных туров. Ранее спортсменка Полина Орлова из Химок заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по теннису «Белое море», проведенных в Архангельске среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет.

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