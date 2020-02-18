Теннисистку покусали бездомные собаки. В ответ девушка решила открыть приют

В подмосковном Раменском на теннисистку Надежду Гуськову напали собаки. После инцидента девушка решила открыть свой собственный приют для бездомных животных.

Источник фото: Instaagram nadezda_guskova

Двукратная чемпионка России по теннису Надежда Гуськова рассказала, что собаки подкрались к ней с левой стороны, когда она шла в кафе.

«Один вцепился в пальто, как убежала, не знаю. Потому что бежать бессмысленно, они пытались еще напасть. Я думала, что не до крови, но потом я пошла в аптеку, оказалось, что два укуса таких», — сказала спортсменка.

В аптеке Надежде помогли обработать рану, а после она обратилась в больницу, где девушке назначили уколы от столбняка и бешенства. Покинув стены клиники, Гуськова позвонила волонтерам и в местную администрацию.

Источник фото: Instaagram nadezda_guskova

«Когда поступают к нам заявки, мы передаем их в специальные центры. В течение трех-четырех дней забирают на передержку данных животных», — отметила Яна Кулина, начальник отдела благоустройства Раменского городского округа.

Так было и с обидчиком Надежды. Собака сейчас находится на карантине. Бывшая спортсменка навестила пса и привезла ему целый пакет корма.

После нападения Надежда решила открыть собственный приют.