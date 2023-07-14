Подмосковье 14 июля 2023, 14:23 Теннисист из Подольска Роман Сафиуллин дошел до четвертьфинала Уимблдона Пресс-служба городского округа Подольск

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Лучшее в своей карьере выступление на турнирах Большого шлема показал Роман Сафиуллин из Подмосковья. Теннисист обыграл спортсменов из Испании, Франции, Аргентины и Канады, что позволило ему выйти в четвертьфинал. Там он уступил восьмой ракетке мира — итальянцу Яннику Синнеру.

В Министерстве территориальной политики Московской области рассказали, что Роман Сафиуллин до 20 лет тренировался в Подольске, и сразу показывал высокие результаты. Первым его тренером был Виктор Келишев, к которому привел спортсмена отец — чемпион России по теннису Ришат Сафиуллин.

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В юности Роман становился второй ракеткой мира в юниорском рейтинге, побеждал на чемпионате Австралии и США.⁣⁣ В копилке наград есть медали соревнований Франции, Казахстана и других стран.⁣⁣⠀

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.