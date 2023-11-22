Подмосковье 22 ноября 2023, 19:57 Тендеры на закупку расходных материалов для медучреждений объявили в Подмосковье Медиаархив Подмосковья

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Сразу два тендера на поставку расходных материалов для проведения эндоскопических диагностических и оперативных вмешательств для нужд учреждений здравоохранения объявили в Московской области. В рамках закупки в 2024 году планируется обеспечить 76 медучреждений.

Поставка расходных материалов будет профинансирована за счет бюджета Московской области. Начальная (максимальная) цена контракта по одному из лотов превысила 13,2 миллиона рублей. Информация о закупке опубликована на сайте «ЕИС Закупки».

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Другой контракт оценили в 26,9 миллиона рублей. Прием заявок на участие в тендерах завершится с 22 по 28 ноября 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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