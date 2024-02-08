Подмосковье 08 февраля 2024, 16:26 Тендеры на выполнение работ по ремонту дорог объявили в Электростали Медиаархив Подмосковья

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Конкурсы на выполнение ремонта дорог в Электростали объявили в Подмосковье. Планируется отремонтировать более 10 километров дорог.

Как сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области, извещения о четырех лотах конкурса опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

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Ремонт будет осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2027 годы».

Дороги отремонтируют на улицах Первомайской, Победы, от Фрязевского шоссе до улицы Мира. Также обновят дорожное покрытие от улицы Маяковского до магазина «Спутник», улицах Ленина, Тевосяна, Пионерской и других — всего более 10 километров дорог.

Заказчиком выступает Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство», а финансирование на ремонт пойдет из городского бюджета Электростали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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