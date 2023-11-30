30 ноября 2023, 14:12
Тендеры на лабораторные исследования разместили для больниц в Можайске и Наро-Фоминске
Компанию для лабораторных исследований в больницах Наро-Фоминска и Можайска в следующем году начали искать на Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.
Подрядчику следует выполнить 548 видов исследований, делать заборы и перевозить биоматериал из медучреждений, предоставить расходные материалы. Для этого компании нужно будет выделить отдельного курьера.
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Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 7 декабря. Начальная цена контрактов для Можайской больницы составила 20 миллионов рублей, а Наро-Фоминской больницы — 19 миллионов рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.
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