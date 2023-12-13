Подмосковье 13 декабря 2023, 16:47 Тендер по услугам младшего медперсонала объявили для больницы в Егорьевске ГБУЗ МО «Егорьевская больница»

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Закупку на оказание услуг младшего медицинского персонала объявили для Егорьевской больницы. Медики нужны в 2024 году, известили компании через Единую информационную систему в сфере закупок.

«Исполнителю необходимо предоставить младший медицинский персонал для комплексного ежедневного ухода за больными. В обязанности персонала входит проведение санитарной обработки пациентов, обеспечение гигиенического ухода, смена постельного и нательного белья», — уточнили в комитете по конкурентной политике Московской области.

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Младшие работники должны будут перевозить тяжелобольных пациентов и следить за соблюдением правил посетителями медучреждения. Также на их плечи ляжет чистота помещений, сбор и перевозка медотходов. Подрядчик должен предоставить свой инвентарь, оборудование, инструменты, одежду и другие предметы.

Прием заявок завершится 20 декабря. Начальная цена контракта составила 14,7 миллиона рублей.

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