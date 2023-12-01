Подмосковье 01 декабря 2023, 13:32 Тендер по услугам младшего медицинского персонала объявили для больницы в Солнечногорске Медиаархив Подмосковья

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Госзакупку на работу младшего медицинского персонала в 2024 году объявили в больнице в Солнечногорске. У специалистов должно быть среднее профессиональное образование по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело».

Подрядчик предоставит младший медицинский персонал для ежедневного ухода за пациентами, а также санитаров, работников буфета и транспортные услуги для сопровождения перевозов на территории больничного комплекса и в поселках Менделеево и Ржавки.

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Прием заявок завершится 8 декабря, начальная цена контракта составила 37,5 миллиона рублей.

Ознакомиться сов семи госзакупками Подмосковья можно по ссылке.

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