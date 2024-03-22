Подмосковье 22 марта 2024, 17:58 Тендер по сохранению культурного наследия Троицкой церкви объявили в Серпухове Медиасток.рф

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Конкурс на разработку проектной документации для работ по сохранению объекта культурного наследия Троицкой церкви XVIII века объявили в Серпухове. Подать заявку на участие в торгах можно до 9 апреля.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕСАУЗ.

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Исполнителю предстоит создать проект работ по сохранению Троицкой церкви XVIII, которая является объектом культурного наследия и находится на Ситценабивной улице, 5 в Серпухове.

Работы следует завершить до 15 ноября этого года.

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