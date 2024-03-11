Подмосковье 11 марта 2024, 18:01 Тендер по ремонту водовыпуска на реке Наре объявили в Серпухове Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту донного водовыпуска плотины на реке Наре открыли в городском округе Серпухов. Об этом сообщила министр Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о тендере. Требуется провести капитальный ремонт донного водовыпуска плотины на реке Наре, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций в паводковый период.

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Работы проведут в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда» и оплатят за счет средств бюджетов Московской области и городского округа Серпухов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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