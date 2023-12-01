Подмосковье 01 декабря 2023, 12:39 Тендер по автотранспортным услугам объявили для больницы в Клину ГБУЗ МО «Клинская больница»

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Закупку по аренде легкового транспорта с водителем начали искать для Клинской больницы на 2024 год. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Перевозчику предстоит доставлять медикаменты в отделения больницы, перевозить специалистов, лаборантов, персонал и пациентов. В фельдшерско-акушерских пунктах нужно будет собирать анализы, перевозить их, а также документы и белье.

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Прием заявок завершится 11 декабря. Стартовая цена контракта составила 13,7 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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