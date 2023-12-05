Подмосковье 05 декабря 2023, 14:02 Тендер на закупку услуг по уборке помещений объявили для больницы в Мытищах ГБУЗ МО «Мытищинская областная клиническая больница»

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Закупку на оказание услуги по уборке помещений объявили в Мытищинской больнице. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит обеспечить уборку помещений в Осташковской, Сухаревской и Пироговской больницах, а также в поликлиниках, ФАПах и на других объектах.

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По условиям, уборка не должна препятствовать или создавать неудобства работе учреждений. Прием заявок завершится 12 декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет 48 миллионов рублей.

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