Подмосковье 24 ноября 2023, 19:04 Тендер на закупку лабораторных исследований объявили в больнице в Рузе ГБУЗ МО «Рузская больница»

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Закупку на оказание услуг по лабораторным исследованиям объявили в ГБУЗ МО «Рузская больница». Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит выполнить более 500 видов лабораторных исследований. Помимо этого, нужно будет обеспечить хранение биоматериала в течение 24 часов и при необходимости предоставить центрифуги.

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Прием заявок завершится 1 декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет 18,4 миллиона рублей.

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