Подмосковье 07 декабря 2023, 15:29 Тендер на закупку лабораторных исследований объявили для перинатального центра в Балашихе ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр»

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Закупку на проведение медицинских лабораторных исследований объявили для перинатального центра в Балашихе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит проводить более 60 видов лабораторных исследований и предоставлять высококачественные расходные материалы: вакуумные системы забора крови, одноразовые иглы, держатели для пробирок и другие материалы. Также нужно будет обеспечить наличие курьерской службы.

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Прием заявок завершится 14 декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет 18,8 миллиона рублей.

Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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