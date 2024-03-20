20 марта 2024, 19:13
Тендер на выполнение работ по борьбе с борщевиком объявили в Сергиевом Посаде
Конкурс на выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского объявили в Сергиевом Посаде. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Исполнителю предстоит ликвидировать очаги произрастания и распространения борщевика Сосновского. Главная цель — снизить количество случаев травматизма среди населения, а также улучшить качество состояния земель путем комплексной обработки участков механическим, химическим и комбинированным методами.
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Работы предстоит провести в период с 1 мая по 31 августа. Прием заявок на участие в тендере завершится 5 апреля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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Сергиев Посад
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