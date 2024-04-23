23 апреля 2024, 09:54
Тендер на утилизацию фильтрата на полигоне ТКО «Царево» объявили в Пушкино
Фильтрат на полигоне ТКО «Царево» в Пушкино утилизируют
Аукцион на оказание услуг по транспортировке и утилизации фильтрата на полигоне ТКО «Царево» проведут в Пушкинском городском округе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Информация о тендере опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Подрядчику нужно будет оказать услуги по транспортировке и утилизации фильтрата, концентрата фильтрата на полигоне ТКО «Царево».
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Работы проведут в рамках программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» и оплатят за счет средств бюджета Пушкинского городского округа.
Срок окончания подачи заявок — 27 апреля.
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