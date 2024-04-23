Подмосковье 23 апреля 2024, 09:54 Тендер на утилизацию фильтрата на полигоне ТКО «Царево» объявили в Пушкино Фильтрат на полигоне ТКО «Царево» в Пушкино утилизируют Медиаархив Подмосковья

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Аукцион на оказание услуг по транспортировке и утилизации фильтрата на полигоне ТКО «Царево» проведут в Пушкинском городском округе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Информация о тендере опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Подрядчику нужно будет оказать услуги по транспортировке и утилизации фильтрата, концентрата фильтрата на полигоне ТКО «Царево».

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Работы проведут в рамках программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» и оплатят за счет средств бюджета Пушкинского городского округа.

Срок окончания подачи заявок — 27 апреля.

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