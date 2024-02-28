28 февраля 2024, 13:58
Тендер на установку новых уличных светильников объявили в Лотошине
Открытый конкурс на выполнение работ по замене старых фонарей объявили в Лотошине. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой, исполнителю предстоит установить более 1,2 тысячи светодиодных светильников в 36 населенных пунктах округа. Прием заявок на конкурс завершится 13 марта.
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Заказчиком является Муниципальное учреждение «Благоустройство» городского округа Лотошино Московской области.
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Благоустройство
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