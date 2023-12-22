Подмосковье 22 декабря 2023, 15:53 Тендер на уборку помещений в 2024 году объявили для Коломенской больницы ГБУЗ МО «Коломенская больница»

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Закупку на оказание услуг по уборке помещений объявили для ГБУЗ МО «Коломенская больница». Исполнителю предстоит организовать процесс во внутренних помещениях медучреждения и его отделениях на протяжении всего следующего года.

Отмечается, что уборка не должна препятствовать работе больницы. Общая площадь помещений составляет почти 57 тысяч метров. Начальная цена контракта превысила 25 миллионов рублей. В случае неисполнения контракта или нарушений, заказчиком предусмотрены серьезные штрафы.

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Все желающие принять участие в закупке должны подать заявки до 29 декабря 2023 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в регионе возведут более 20 объектов здравоохранения.

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