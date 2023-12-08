08 декабря 2023, 15:34
Тендер на техобслуживание оборудования объявили для больницы в Подольске
Закупку на проведение ТО медоборудования объявили для ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница». Соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
Исполнителю предстоит провести техобслуживание аппаратов для маммографии, флюорографии и томографии, а также рентгеновских комплексов.
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Прием заявок завершится 18 декабря 2023 года. Цена контракта начинается от 27,6 миллиона рублей.
Информация о новых закупочных процедурах публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.
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