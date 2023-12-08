Подмосковье 08 декабря 2023, 15:34 Тендер на техобслуживание оборудования объявили для больницы в Подольске ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница»

Читать 360tv в

Закупку на проведение ТО медоборудования объявили для ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница». Соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит провести техобслуживание аппаратов для маммографии, флюорографии и томографии, а также рентгеновских комплексов.

Реклама

Прием заявок завершится 18 декабря 2023 года. Цена контракта начинается от 27,6 миллиона рублей.

Информация о новых закупочных процедурах публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».