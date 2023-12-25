25 декабря 2023, 16:49
Тендер на строительство трассы объявили в Ленинском городском округе
В Московской области объявили конкурс на строительство дороги СКАД — аэропорт Домодедово — Коробово в Ленинском городском округе. Работы проведут в 2025 году. Об этом сообщила министр регионального правительства по конкурентной политике Елена Волкова.
Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Реклама
Подрядчику предстоит подготовить проект, провести изыскательные работы и построить трассу протяженностью 3,9 километра. Рабочие установят дождевую канализацию, обустроят остановочные карманы, освещение и благоустроят территорию.
Возведение магистрали проведут в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».
Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Аукционы
Строительство
Дороги
Ленинский округ
Реклама
Реклама