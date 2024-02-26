Подмосковье 26 февраля 2024, 17:50 Тендер на строительство детского сада объявили в Раменском Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на строительство детского сада на 225 мест объявили в Раменском. Соответствующее объявление разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, построить само здание и поставить необходимое оборудование. Объект разместится на территории ЖК «Молодежный».

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По условиям тендера общая площадь детского сада не должна превышать 3,4 тысячи квадратных метров. Также в здании должны располагаться общественные пространства, входные группы, зал для физкультурных занятий, зал для музыкальных занятий, зоны для проведения игр, занятий и приема пищи, а также служебно-бытовые помещения.

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