Подмосковье 15 февраля 2024, 15:30 Тендер на содержание и благоустройство кладбищ объявили в Сергиевом Посаде Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на оказание услуг по содержанию и благоустройству кладбищ открыли в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщила министр Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Информация о закупке есть в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.

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Подрядчику потребуется содержать подъездные пути к погостам и внутренние проезды как летом, так и зимой. Нужно будет косить траву и опиливать аварийные деревья, строить дорожки из щебня и заниматься благоустройством кладбищ.

Заказчиком выступает Центр муниципальных услуг в сфере похоронного дела Сергиево-Посадского городского округа.

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