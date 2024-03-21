Подмосковье 21 марта 2024, 18:59 Тендер на ремонт дворовых территорий объявили в Наро-Фоминском городском округе Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на выполнение работ по ремонту дворовых территорий объявили в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Подрядчику предстоит выполнить работы в Верее в Больничном переулке, а также в Наро-Фоминске на улицах Шибанкова и Маршала Куркоткина.

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Ремонт всех территорий необходимо завершить в августе 2024 года.

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