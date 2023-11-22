Подмосковье 22 ноября 2023, 16:32 Тендер на ремонт дошкольного центра на Садовой улице объявили в Королеве МБОУ „Гимназия № 11“

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Дошкольное отделение гимназии № 11 на Садовой улице в Королеве капитально отремонтируют. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также провести другие работы.

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Капитальный ремонт здания завершат в 2024 году. Работы проведут по госпрограмме «Образование». Заявки принимают до 4 декабря 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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