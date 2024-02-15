Подмосковье 15 февраля 2024, 11:27 Тендер на ремонт дорог во дворах объявили в Дмитрове Медиаархив Подмосковья

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Прием заявок на ремонт асфальтового покрытия во дворах начался в Дмитровском округе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Объем работ, который предстоит выполнить подрядчику, определяется по потребности, на основании предварительных заявок заказчика, направленных в установленном порядке. Срок исполнения каждой предварительной заявки составляет четыре дня.

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По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой, работы предстоит выполнить в текущем году. Прием заявок на участие в тендере завершится 29 февраля.

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