13 февраля 2024, 12:41
Тендер на ремонт дорог объявили в поселке Запрудня
Электронный аукцион на ремонт автомобильных дорог объявили в Талдоме. Об этом сообщила министр Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
Информацию о тендере можно найти в Единой информационной системе в сфере закупок. Ремонт асфальта требуется провести в поселке Запрудня: в переулках Мира и 1-м Пролетарском, а также на дороге к заводу.
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Начальная цена работ по трем участкам — более 13 миллионов рублей. Ремонт оплатят из бюджета Талдомского городского округа.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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