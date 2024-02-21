Подмосковье 21 февраля 2024, 10:32 Тендер на ремонт асфальта во дворах объявили в Лобне Комитет по конкурентной политике Московской области

Читать 360tv в

Ремонт асфальтового покрытия во дворах и внутриквартальных проездах необходимо провести в Лобне. Конкурс на выполнение работ объявили в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Прием заявок завершится 6 марта.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой, работы необходимо завершить в 2024 году. Подрядчику предстоит провести снятие деформированных асфальтобетонных покрытий, розлив вяжущих материалов, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, а также устройство покрытия из асфальтобетонных смесей.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о двух новых путепроводах и тоннеле в Красногорске. Их достроят в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».