Подмосковье 02 апреля 2024, 13:34 Тендер на ремонт асфальта во дворах объявили в Истре Комитет по конкурентной политике Московской области

Читать 360tv в

Конкурс на ремонт асфальтового покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, парковок, проездов, а также во дворах объявили в городском округе Истра. Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 15 апреля.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Реклама

Подрядчику предстоит отремонтировать и благоустроить дворовую территорию в поселке Глебовский на улице Микрорайон 39, на проспекте Генерала Белобородова возле домов 11,12 и 16, а также в деревне Кострово на улице Центральной во дворе домов 14 и 15.

Работы финансируются за счет средств городского округа Истра Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».