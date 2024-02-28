28 февраля 2024, 13:56
Тендер на ремонт асфальта на Садовой улице объявили в Дзержинском
Конкурс на замену асфальтобетонного покрытия объявили в Дзержинском. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Исполнителю предстоит выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования на Садовой улице. Общая протяженность транспортных объектов достигает 1,06 километра.
Реклама
Прием заявок на участие в тендере завершится 5 марта.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Реклама
Реклама