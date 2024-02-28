Подмосковье

28 февраля 2024, 13:56

Тендер на ремонт асфальта на Садовой улице объявили в Дзержинском

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Конкурс на замену асфальтобетонного покрытия объявили в Дзержинском. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования на Садовой улице. Общая протяженность транспортных объектов достигает 1,06 километра.

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Прием заявок на участие в тендере завершится 5 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

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