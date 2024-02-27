Подмосковье 27 февраля 2024, 16:14 Тендер на реконструкцию очистных сооружений объявили в Серпухове Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на проведение реконструкции очистных сооружений объявили в Серпухове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Объект находится по адресу: Безымянный переулок, 1. Реконструкцию очистных сооружений проведут в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Прием заявок на участие в тендере завершится 11 марта. Все работы необходимо будет выполнить до 25 декабря 2024 года.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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