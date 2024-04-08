Подмосковье 08 апреля 2024, 17:42 Тендер на реконструкцию образовательного центра объявили в Новогорске Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на реконструкцию воспитательно-образовательного комплекса в составе блока начальной школы на 100 мест и дошкольного отделения на 170 мест объявили в Химках. Образовательное учреждение находится в микрорайоне Новогорск.

Извещение о проведении тендера опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Исполнителю предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документации, а также реконструировать образовательное учреждение.

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Работы планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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