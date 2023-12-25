Подмосковье 25 декабря 2023, 16:58 Тендер на расчистку реки Сестры объявили в Клину Медиаархив Московской области

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В Клину расчистят русло реки Сестры. Соответствующий тендер разместили в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчику предстоит почистить 9,6 километра дна водоема, обустроить перегрузочные площадки и зоны для обезвоживания донного грунта, убрать поваленные деревья, мусор. Работы завершат в 2025 году.

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Их проведут в рамках проекта «Экология и окружающая среда Подмосковья» за счет средств областного бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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