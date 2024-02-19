Подмосковье 19 февраля 2024, 13:29 Тендер на проведение капремонта Дома детского творчества объявили в Химках Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на выполнение капитального ремонта Дома детского творчества «Созвездие» объявили в Химках. Цена контракта более 168 миллионов рублей.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в Единой информационной системе. Заказчиком выступает ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства», заявки принимаются до 6 марта 2024 года.

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Компании, выигравшей тендер, предстоит разработать проект капитального ремонта, заменить системы теплоснабжения, канализации, электрических сетей, а также закупить новое современное оборудование для безопасной эксплуатации здания.

Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020–2025 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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