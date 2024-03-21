Подмосковье 21 марта 2024, 17:34 Тендер на проектирование и строительство участка теплосети объявили в Одинцове Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на разработку проекта и строительство участка тепловой сети объявили в Одинцовском городском округе. Работы финансируются за счет средств окружного и регионального бюджетов.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

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Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, создать смету работ, разработать техническую документацию проекта и построить участок тепловой сети между Котельной № 1 и Котельной № 2 в поселке Большие Вяземы на улице Городок, 17 Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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