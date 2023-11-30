Подмосковье 30 ноября 2023, 15:46 Тендер на поставку жидкого кислорода объявили для больницы в Одинцове ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница»

Читать 360tv в

В первом полугодии 2024 года Одинцовская областная больница получит 300 тонн жидкого кислорода. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Извещение о поиске поставщика разместили в Единой информационной системе в сфере закупок. Кислород следует привезти в медучреждение на улице Маршала Бирюзова, 5.

Реклама

Прием заявок завершится 8 декабря. Начальная цена контракта составила восемь миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».