04 декабря 2023, 14:23
Тендер на поставку топлива объявили для Московской областной станции скорой помощи
Закупку на поставку высококачественного автомобильного топлива объявили для областной станции скорой медицинской помощи на первое полугодие 2024 года. Исполнителю предстоит обеспечить заправку в разветвленной сети на автозаправочных станциях, расположенных в Подмосковье для нужд Королева, Мытищ и Щелково.
Заказчиком закупки выступает ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Победителю тендера также будет необходимо предоставить автомобильное и дизельное топлива для Мытищинской подстанции, Сухаревского и Фряновского постов, Королевской и Щелковской подстанций.
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Кроме того, согласно условиям тендера, исполнитель должен обладать не менее одной автозаправочной станцией в каждом из городских округов Московской области. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 30 миллионов рублей. Заявки от участников принимаются до 11 декабря.
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