Подмосковье 04 декабря 2023, 14:23 Тендер на поставку топлива объявили для Московской областной станции скорой помощи Медиаархив Подмосковья

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Закупку на поставку высококачественного автомобильного топлива объявили для областной станции скорой медицинской помощи на первое полугодие 2024 года. Исполнителю предстоит обеспечить заправку в разветвленной сети на автозаправочных станциях, расположенных в Подмосковье для нужд Королева, Мытищ и Щелково.

Заказчиком закупки выступает ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Победителю тендера также будет необходимо предоставить автомобильное и дизельное топлива для Мытищинской подстанции, Сухаревского и Фряновского постов, Королевской и Щелковской подстанций.

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Кроме того, согласно условиям тендера, исполнитель должен обладать не менее одной автозаправочной станцией в каждом из городских округов Московской области. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 30 миллионов рублей. Заявки от участников принимаются до 11 декабря.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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