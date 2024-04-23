Подмосковье 23 апреля 2024, 20:05 Тендер на поставку мебели для детсадов объявили в Подмосковье Медиаархив Подмосковья

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Совместный электронный аукцион на поставку мебели для дошкольных учреждений объявили в Московской области. Он проводится в рамках реализации региональных проектов, направленных на модернизацию систем образования.

Извещение о проведении аукциона размещено на портале ЕАСУЗ. Начальная (максимальная) цена контракта превысила отметку в 91 миллион рублей. Поставка мебели осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет бюджета Московской области.

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Цель закупки заключается в модернизации материально-технической базы 17 дошкольных учреждений в Подмосковье. Исполнителю тендера предстоит поставить детские кровати, стулья, стеллажи, полки, игровые комнаты и другую необходимую мебель.

Заявки от участников электронного аукциона принимаются до 3 мая.

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