Подмосковье 27 февраля 2024, 14:16 Тендер на поставку экипировки для спортивных сборных объявили в Подмосковье Пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

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В Подмосковье опубликовали тендер на поставку спортивного снаряжения для сборных команд региона. По результатам торгов закупят 1,3 тысячи комплектов экипировки.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в комплекты войдут парадные и утепленные спортивные костюмы, поло с короткими рукавами, футболки и шорты. Заявки на участие в торгах будут принимать до 1 марта.

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Ознакомится со всеми закупками региона можно на портале ЕАСУЗ.

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