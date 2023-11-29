Подмосковье 29 ноября 2023, 16:53 Тендер на поиск новой клининговой компании объявили для роддома в Балашихе ГБУЗ МО «Балашихинский родильный дом»

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Исполнителя клининговых услуг найдут для Балашинского роддома на период с 2024 до 2025 годы. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Уборку помещений следует выполнять в здании на Саввинской улице, 15. Исполнителю предстоит поддерживать санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое состояние медучреждения. При этом уборка не должна мешать работе роддома.

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Прием заявок завершится 6 декабря. Контракт оценили в 38 миллионов рублей.

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