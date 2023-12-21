Подмосковье 21 декабря 2023, 17:31 Тендер на оказание автотранспортных услуг объявили для больницы в Волоколамске ГБУЗ Московской области "Волоколамская больница»

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Закупку на оказание услуг по аренде автомобилей с водителями объявили для ГБУЗ Московской области «Волоколамская больница». Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Тендер объявили на первое полугодие 2024 года. Исполнителю предстоит предоставить автомобили с водителями для транспортировки и доставки медикаментов, документации и других необходимых вещей. Помимо этого, потребуется круглосуточная диспетчерская служба. Прием заявок завершится 28 декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет 10,9 миллиона рублей.

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