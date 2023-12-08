Подмосковье 08 декабря 2023, 15:52 Тендер на охранные услуги в 2024 году объявили в Зарайском кремле Медиаархив Подмосковья

Читать 360tv в

Закупку на оказание услуг по охране объектов Зарайского кремля в 2024 году объявили в Подмосковье. Извещение опубликовано в Единой информационной системе.

Подрядчику нужно будет обеспечивать охрану имущества и пропускной режим для ансамбля Зарайского кремля, дома-музея Голубкиной, музея-усадьбы «Даровое» и здания Присутственных мест.

Реклама

Подать заявку можно до 10 января. Начальная цена контракта составляет 7,4 миллиона рублей.

Информация о других закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».