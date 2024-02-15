Подмосковье 15 февраля 2024, 13:56 Тендер на монтаж станций водоочистки объявили в Истре Медиаархив Подмосковья

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Государственную закупку на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды объявили в деревне Дьяково в Истре. Заказчиком выступает администрация городского округа, а прием заявок от участников продлится до 27 февраля.

Информация о тендере размещена в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Закупку профинансируют из бюджета Истры, а также за счет субсидии из бюджета Московской области. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 36 миллионов рублей.

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Исполнителю предстоит поставить и установить оборудование для кавитационной безреагентной очистки питьевой воды, а также предоставить фильтрующие материалы, комплекты труб и провести пуско-наладочные работы. Способ очистки воды должен соответствовать всем современным экологическим требованием.

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