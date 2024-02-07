07 февраля 2024, 11:59
Тендер на ликвидацию незаконной свалки объявили в Шатуре
Конкурс на выполнение работ по ликвидации свалки запустили в Шатуре. Подробности сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении тендера. Требуется ликвидировать несанкционированную свалку на территории городского округа Шатура.
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За работу готовы заплатить более 66 миллионов рублей. Контракт заберет тот подрядчик, кто предложит самую выгодную цену и выиграет электронный аукцион.
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Свалки
Шатура
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