Подмосковье 07 февраля 2024, 11:59 Тендер на ликвидацию незаконной свалки объявили в Шатуре Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на выполнение работ по ликвидации свалки запустили в Шатуре. Подробности сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении тендера. Требуется ликвидировать несанкционированную свалку на территории городского округа Шатура.

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За работу готовы заплатить более 66 миллионов рублей. Контракт заберет тот подрядчик, кто предложит самую выгодную цену и выиграет электронный аукцион.

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