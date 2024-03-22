Подмосковье 22 марта 2024, 17:38 Тендер на ликвидацию борщевика вдоль дорог объявили в Подмосковье Unsplash

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Электронный аукцион на выполнение работ по ликвидации борщевика Сосновского вдоль автодорог объявили в Подмосковье. По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой, работы проведут как на объектах регионального, так и муниципального значения.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить мероприятия по ликвидации нежелательной растительности на участке протяженностью свыше 900 тысяч километров.

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Работы запланированы на период с 1 мая по 31 августа. Прием заявок на участие в тендере завершится 29 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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