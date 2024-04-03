Подмосковье 03 апреля 2024, 18:10 Тендер на капремонт теплотрассы объявили в селе Усады в Ступине Пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области

Читать 360tv в

Аукцион на капитальный ремонт участка теплотрассы объявили в ступинском селе Усады. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит отремонтировать участок теплотрассы, демонтировать чугунные люки, плиты и перекрытия камер. Помимо этого, необходимо привести в порядок трубопроводы и задвижки, разобрать покрытия и асфальтобетонные основания, проложить трубопроводы и установить бортовые камни.

Реклама

Подать заявку на участие в тендере необходимо до 10 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».