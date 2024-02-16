Подмосковье 16 февраля 2024, 23:09 Тендер на капремонт семейного центра помощи «Созвездие» объявили в Рузе

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Госзакупку на выполнение работ по проектированию и капремонту здания ГКУ СО МО семейного центра помощи «Созвездие» объявили в Рузе. Об этом сообщила министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.

Информация о закупке размещена на портале ЕАСУЗ. Заказчиком выступает ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области».

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Победителю тендера предстоит провести монтаж основных несущих конструкций, общестроительные и отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, а также установку технологического оборудования и другие работы.

Начальная (максимальная) цена контракта достигла почти 190 миллионов рублей. Прием заявок от участников завершится 5 марта.

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