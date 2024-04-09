Подмосковье 09 апреля 2024, 19:53 Тендер на капремонт автомобильной дороги в деревне Струбково объявили в Клину Медиаархив Подмосковья

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Электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги объявили в городском округе Клин. Победителю тендера предстоит заменить асфальтовое покрытие дороги в деревне Струбково.

Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ и оказание услуг, включая инженерные изыскания, подготовку проектной документации и капитальный ремонт дороги, опубликовано на портале ЕАСУЗ.

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Общая протяженность ремонтируемых дорог составляет более 1,1 километра, а завершить все работы планируется к октябрю 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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