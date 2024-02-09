Подмосковье 09 февраля 2024, 17:44 Тендер на капитальный ремонт теплосетей объявили в Истре Медиаархив Подмосковья

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Электронный аукцион на выполнение работ по ремонту теплосетей на Советской улице проведут в Истре. Извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова уточнила, что городской округ намерен провести ремонт тепловых сетей от котельной № 4 на Советской улице. Протяженность трубопровода составляет 5,3 тысячи метров. По этому участку тепло поступает в 15 многоквартирных жилых домов, детский сад, школы, объекты социального обеспечения.

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Срок окончания подачи заявок — 27 февраля 2024 года. Начальная цена контракта — почти 108 миллионов рублей.

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